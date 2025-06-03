Tarım bakanına göre abartı: Sanki her gıdada çok fazla pestisit var

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı “Sanki yediğimiz her gıdada çok fazla pestisit varmış, çiftçilerimizin tamamı bunu yapıyormuş gibi vatandaşımızı paniğe sevk edici konuların gündeme getirilmesini iyi niyetli görmüyoruz” dedi.

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Dünya Gıda Güvenilirliği Etkinliği’ne katılan bakan, pestisit konusunda büyük bir dezenformasyon faaliyeti yürütüldüğünü belirterek şöyle konuştu:

* Sanki yediğimiz her gıdada çok fazla pestisit varmış, çiftçilerimizin tamamı bunu yapıyormuş gibi vatandaşımızı paniğe sevk edici konuların gündeme getirilmesini iyi niyetli görmüyoruz.

* Avrupa Birliği’yle (AB) tam uyum halindeyiz. Bugüne kadar 223 maddenin ürünlerde kullanımını yasakladık. Hasat öncesinde, sırasında ve sonrasında, haller, paketleme tesisleri ve son tüketim yerlerinde denetimlerimize devam ediyoruz.

* Son üç yılda 250 bin denetim yaptık. Pestisit kalıntı miktarını son üç yılda yüzde 35 azalttık. İhracata gidip dönen ürün oranı binde 1’ler seviyesinde.

* Hem yurt içi uygunsuzluklarda hem yurt dışından geri dönüşlerde ürünün iç piyasaya girişine izin vermiyoruz. İmha ediyoruz veya enerji üretiminde kullanıyoruz. Bu alanda dünyada kabul edilen sınırların dışında değiliz.

Pestisit için sahada üreticiler, çiftçiler ve ihracatçı birlikleriyle çalışma içinde olduklarını belirten Yumaklı, pestisit kullanımıyla ilgili eğitim ve yayım faaliyetlerine devam ettiklerini vurguladı. Bakan, pestisitle mücadeleyi daha da yaygınlaştıracaklarını duyurdu.