Tarım bakanından virüslü domates tohumu yorumu: İlk değil

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’ye gönderilen domates tohumlarında virüs tespit edilmesine ilişkin “Mahrecine (gelen ülkeye) iade edildi. Bu ilk kez olan bir şey değil” dedi.

Fotoğraf: İbrahim Yumaklı

13 Şubat’ta Antalya Havalimanı’nda ülkeye sokulmak istenen 11,5 kilo Çin menşeili domates tohumuna el konmuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün açıklaması şöyleydi: “Kontrol ve alınan numunelerde Tomato Mottle Mosaic Virus (ToMMV) (domates benekli mozaik virüsü) tespiti nedeniyle mahrecine iade edilmiştir.”

Yumaklı, AKP grup toplantısından öncesinde Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye’ye gelen domates tohumlarında virüs tespit edildiği haberlerinin sorulması üzerine Yumaklı şunları söyledi:

“Gelen ve bizim açımızdan uyumlu olmayan ürünler bu şekilde tespit edildi. Mahrecine iade edildi. Bu ilk kez olan bir şey değil.

Farklı zamanlarda farklı ürünler ülkemize gelebiliyor. Bunların ülkemize girişi yapılmadan analizleri tamamlanır. Sağlık sertifikalarıyla karşılaştırılır, herhangi bir uygunsuzluk varsa mahrecine iade edilir. Bunun dışında bizi endişeye sevk edecek bir durum söz konusu değil.”

‘İade edilen ürünlerin tamamı pestisit nedeniyle geri gönderilmiyor’

İhraç edilen ürünlerin yüksek oranda pestisit içerdiği gerekçesiyle iade edildiği haberlerinin sorulmasına da bakan “Tespit edilenleri ülkeye almadan imha ediyoruz” dedi.

Türkiye’ye iade edilen ürünlerin tamamının pestisit nedeniyle geri gönderildiği bilgisinin doğru olmadığını öne süren Yumaklı, şöyle konuştu:

* Bunların bazıları, aflatoksin dediğimiz küflenmeye bağlı üründe meydana gelen değişiklikler de olabiliyor. Bununla ilgili denetimleri de sıkılaştırdık.

* Herhangi bir firmanın ikiden fazla ürünü geri dönmüşse biz ona hem paketleme tesisinde ve tarlada hem yurt dışına çıkamadan gümrükte mutlaka yeni bir analiz yapıyoruz. İki kez analiz yaparak gönderiyoruz.

* Pestisit kalıntısı nedeniyle geri dönen ürünlerde yüzde 35 oranında azalma var. Bunu azaltmaya devam edeceğiz.