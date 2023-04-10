Gerilim sürüyor: Tayvan çevresinde Çin’e ait 70 hava aracı ve 11 gemi tespit edildi

Tayvan, dün sabahtan bugün sabah saatlerine kadar ada çevresinde Çin’e ait 70 askeri hava aracı ve 11 savaş gemisinin tespit edildiğini bildirdi.

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Savunma bakanlığının açıklamasında, 70 hava aracından 35’inin, Tayvan Boğazı’nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava-deniz hattını geçtiği ve Tayvan’ın ‘Hava Savunma Tanımlama Bölgesi’ (ADIZ) ilan ettiği sahada uçtuğu belirtildi.

Açıklamada, sekiz ‘SU-30’, altı ‘J-10’, dört ‘J-11’, sekiz ‘J-16’ savaş uçağı ve ‘TB-001’ tipi silahlı insansız hava aracının Tayvan Boğazı’ndaki itibari orta çizgiyi geçtiği; ‘Y-8 ASW’ tipi deniz devriye uçağı, ‘Y-9 EW’ ve ‘KJ-500’ tipi erken uyarı uçakları, ‘CH-4’ tipi silahlı insansız hava aracı ile dört ‘J-15’ savaş uçağının ise ADIZ’in güney bölümüne uçtuğu bilgisi verildi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun Tayvan’ın bulunduğu bölgeden sorumlu Doğu Cephesi Komutanlığı, 8 Nisan’da ada çevresinde kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerinin katıldığı müşterek askeri tatbikata başladığını duyurmuştu.

Tsai’nin ziyaretleri

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan’ın lideri Tsai, Orta Amerika ülkeleri Guatemala ve Belize’yi ziyaretleri öncesinde ve sonrasında ABD’ye ‘transit geçiş’ gerekçesiyle gayrıresmi ziyaretlerde bulunmuştu.

Tayvan lideri, 30 Mart’ta New York şehrinde Hudson Enstitüsü tarafından düzenlenen toplantıya katılmış, 5 Nisan’da da California eyaletinin Simi Valley şehrinde ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ve partiler arası Kongre heyetiyle görüşmüştü.

Pekin yönetimi, ziyaret nedeniyle ABD’yi protesto ederken Tsai’nin temaslarına aracılık eden iki kuruluşa ve yöneticilerine yaptırım uygulayacağını bildirmişti.

Pekin, ‘Tek Çin’ ilkesini vurgulayarak Tayvan’ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.