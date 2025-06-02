Genel-İş şube başkanı Gül: Belediye başkanının çöp toplamasına üzülüyoruz

İzmir’de grev devam ederken işçiler adına açıklama yapan Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül “Koskoca 6 milyonluk bir şehrin belediye başkanının çöp toplamasına üzülüyoruz” dedi.

Ercan Gül. Fotoğraf: AA

Belediyeyle toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmadığı için yaklaşık 23 bin işçi 28 Mayıs gece yarısından sonra greve çıktı. İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerindeki Genel-İş’e üye binlerce işçi ‘eşit işe eşit ücret’ talep ediyor.

Gece yarısı yanındaki bir grupla çöp toplamaya çıkan belediye başkanı Cemil Tugay, sendika ve işçiler tarafından ‘grev kırıcılık’la suçlanıyor. Tugay’sa işçilerden gelen taleplerini karşılamanın imkansız olduğunu öne sürüyor.

Genel-İş’e üye binlerce işçi, Konak Pier önünde buluştu. Beyaz kıyafetler giyen işçilere, eşleri ve çocukları da eşlik etti. Slogan atan işçiler, Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü.

İşçiler adına açıklama yapan Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül, Tugay’ın dün gece çöp topladığını belirtip şunları söyledi:

* Cemil başkan, daire başkanı, şefler, avukatları, bizim formen arkadaşlarımız ve hiç tanımadıklarımız bizim çöpümüzü topluyor.

* Dışardan getirdiği, ‘halk’ diye hitap ettiği kişileri tanımıyoruz. Bu greve zarar vermeye çalışıyorlar. Bizi oyuna getirmeye, esnafla karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Biz sabırlı, sakin olacağız. Öfkemize yenilmeyeceğiz. Birkaç belediye başkanıyla gelmişler, bizim çöpümüzü topluyorlar.

* Allah var yukarıda, iyi temizlik yapıyor, iyi çalışıyor. Vatandaş hemşehri iletişim merkezini arıyor, orası da bizim sendikamızın telefonumuz vermiş. “Şurada çöp var, gelin alın” diyor vatandaş. Bir gün bir çöp görürsem burada arayacağım Başkanı, ‘Başkanım gel burada çöp var, temizle diyeceğim’ bundan sonra.

* Bir yılda parmak sallamaya başladılar. “İzmir’i iflas ettirmeye müsaade etmeyeceğiz” diye parmak sallamaya başladılar. Bir yılda böyle olan, dört yılda nasıl olur hep birlikte göreceğiz. O parmaklar bir gün tam tersine sallanacak.

* Umarız çöp toplama işi bitmiştir. Toplu sözleşme masasına otururuz. Üzülüyoruz. Koskoca 6 milyonluk bir şehrin belediye başkanının çöp toplamasına üzülüyoruz. Orada çok şeyi neden söylemedik biliyor musunuz, utandık. Onlar utanmaz ama biz utandık.