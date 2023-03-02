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Genç Kızılay’lının özgeçmişi ‘göz yaşarttı’: 5’inci sınıfta başkan yardımcısı seçilmiş

Depremde çadırları depremzedelere göndermek yerine Ahbap’a satan Kızılay’ın gençlik kolu Genç Kızılay Başkan Yardımcısı Furkan Özdemir’in ‘aşırı detaylı’ özgeçmişi gündem oldu: “İstanbul’da doğdu. 5’inci sınıfta okul başkan yardımcısı, 8’inci sınıfta okul başkanı seçildi.”

Fotoğraf: Genç Kızılay

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü gününde, deposundaki çadırları depremzedelere göndermek yerine Ahbap Derneği’ne satan Kızılay’ın, çadır dışında gıda malzemesi olarak konserve de sattığı ortaya çıkmıştı.


Genç Kızılay’ın başkan yardımcılardan Furkan Özdemir’in gündem olunca siteden kaldırılan özgeçmişinde şunlar yazıyor: “İstanbul’da doğdu. 5’inci sınıfta okul başkan yardımcısı, 8’inci sınıfta okul başkanı seçildi. Eğitim hayatının erken dönemlerinde başlayan başkanlık serüveni lisede de devam etti. Dört senede dört lise değiştirdi ve dört farklı okulda, okul başkanlığı yaptı.”

Özgeçmişte Özdemir’in 21 yaşında ilk şirketini kurduğu da belirtilmiş.

Konu gündem olunca site ilk önce bakıma alındı daha sonra da özgeçmişteki ilgili kısımlar ‘törpülendi.’

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