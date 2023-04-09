Geçen hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?

BIST 100 endeksi, geçtiğimiz haftayı yüzde 2,32 kazançla tamamlarken, altın ve dolar da yükseliş vardı.

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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,32 kazançla 4.924,64 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 4.680,46 puanı, en yüksek 5.028,81 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,65 artışla 4.700,73 puana, sanayi endeksi yüzde 1,63 kazançla 8.039,04 puana, hizmetler endeksi yüzde 4,45 primle 4.195,86 puana, teknoloji endeksiyse yüzde 0,17 değerle 5.160,82 puana yükseldi.

Enerjisa Enerji en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 13,68 ile Enerjisa Enerji oldu. Enerjisa Enerji’yi yüzde 13,52 ile Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 10,15 ile Girişim Elektrik Sanayi izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenlerse yüzde 12,90 ile İzmir Demir Çelik, yüzde 12,00 ile Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 7,97 ile Biotrend Çevre ve Enerji şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 239 milyar 930 milyon lirayla Sasa Polyester Sanayi, 211 milyar 2 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi ve 196 milyar 658 milyon lirayla Koç Holding oldu.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,72 artışla 1242 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,69 kazançla 8 bin 321 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,36 değer kazanarak 19,2560 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,56 artışla 21,0080 lira oldu.

Geçen hafta 23,8200 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,63 primle 23,9710 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,26 değer kazanarak 21,3460 liradan alıcı buldu.