Geçen hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?

BIST 100 endeksi, geçtiğimiz haftayı yüzde 3,42 kazançla tamamlarken altın ve dövizde de yükseliş vardı.

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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,42 kazançla 5.092,88 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 4.956,02 puanı, en yüksek 5.198,39 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,93 artışla 4.838,23 puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,63 kazançla 8.250,83 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 4,43 primle 4.381,94 puana, Teknoloji Endeksi de yüzde 1,45 değerle 5.235,89 puana yükseldi.

Girişim Elektrik Sanayi en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 27,07 ile Girişim Elektrik Sanayi oldu. Girişim Elektrik Sanayi’yi yüzde 19,15 ile Koza Anadolu Metal Madencilik, yüzde 15,44 ile Zorlu Enerji izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 14,50 ile Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 3,62 ile Global Yatırım Holding ve yüzde 2,78 ile Alkim Alkali Kimya şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 250 milyar 61 milyon lirayla Sasa Polyester Sanayi, 212 milyar 440 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi ve 203 milyar 632 milyon lirayla Koç Holding oldu.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,45 artışla 1260 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,45 kazançla 8 bin 442 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,58 değer kazanarak 19,3680 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,66 artışla 21,3560 lira oldu.

Geçen hafta 23,9710 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,13 primle 24,2410 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 2,10 değer kazanarak 21,7950 liradan alıcı buldu.