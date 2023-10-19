Gazzeli yetkililer: İsrail sivillerin sığındığı kiliseyi bombaladı

Gazze’deki İçişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’nde yerinden edilenlerin sığındığı Rum Ortodoks Kilisesi’ni bombaladığını duyurdu.

Fotoğraf: AA

AA’nın bakanlığın açıklamasından aktardığına göre yerinden edilen yüzlerce Filistinlinin sığındığı kilisede çok sayıda kişin öldü ve yaralandı.

Saldırıda tarihi kilisede ciddi hasar meydana gelirken, kilisenin yakınında bulunan bir bina da yıkıldı.

Kudüs’teki Anglikan Kilisesi’ne bağlı Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi, İsrail’in 17 Ekim’de bombaladığı ve yüzlerce kişinin ölümüne yol açtığı El-Ehli Baptist Hastanesine yaklaşık 250 metre mesafede yer alıyor.