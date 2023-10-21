Gazzeli yetkililer: İsrail, Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki çarşıyı bombaladı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda bulunan çarşıyı bombaladığı, saldırıda ölü ve yaralılar bulunduğu bildirildi.
Saldırıyı Gazze’deki İçişleri Bakanlığı Telegram hesabından duyurdu. Öü ve yaralı sayısı verilmedi.
El-Aksa Radyosu da saldırı sonucunda yangın çıktığıı duyurdu.
Haberde, İsrail hava saldırıları nedeniyle ambulansların çarşıya girmekte zorluk çektiği kaydedildi.
Ne olmuştu?
Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. Bunun üzerine İsrail Gazze Şeridi’ni bombalamaya başlamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Savaştayız” demişti. Devam eden savaşta iki taraftan da siviller çatışmanın hedefi olmaya devam ediyor.
İsrail, Gazze’ye su, gıda ve yakıt ikmalini keserken bölgenin kezeyinin, hastaneler dahil, tahliye edilmesini istiyor.
Gazze’den düzenlenen saldırılarda 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında Gazze’de 1756’sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.