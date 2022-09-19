Gazze’de ağaç diken çiftçi Bizans mozaikleri buldu: Böylesine rastlanmadı

Filistinli bir çiftçi Gazze Şeridi’ndeki arazisine zeytin ağacı dikmeye çalışırken süslü bir Bizans zemin mozaiği keşfetti. Renkli hayvanları ve kuşları tasvir eden birkaç bölüm ortaya çıkarıldı.

Fotoğraflar: Reuters

Salman al-Nabahin, kendisinin ve oğlunun toprağı kazarak kalıntıyı ortaya çıkardıklarını söyledi.

‘Bu bir Filistin mirası’

Reuters haber ajansına konuşan Nabahin, mozaiğin Bizans dönemine ait olduğunu internette araştırdıktan sonra fark ettiğini söyledi. Nabahim, “Onu bir hazine olarak görüyorum, bir hazineden daha değerli. Bu bir Filistin mirası” dedi.

330 yılında kurulan ve varlığını bin yıldan fazla sürdüren Bizans İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu’nun doğudaki uzantısıydı.

‘Gazze’de bulunan en büyük arkeolojik hazinelerden biri’

Uzmanlar burayı Gazze’de şimdiye kadar bulunan en büyük arkeolojik hazinelerden biri olarak nitelendiriyor. Kudüs Fransız İncil ve Arkeoloji Okulu’ndan arkeolog René Elter, Associated Press’e mozaiğin ‘olağanüstü‘ olduğunu söyledi.

“Bunlar, hem grafik kalitesi hem de geometrinin karmaşıklığı açısından Gazze’de keşfedilen en güzel mozaik zeminler” diyen arkeolog, Gazze Şeridi’nde bu derecede incelikle yapılmış zengin renklere sahip mozaik zeminlere daha önce rastlanmadığını belirtti.

Filistin Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, alanın kazısını tamamlamak için başka ülkelerden uzmanların getirildiğini söyledi.