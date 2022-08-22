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Yaramazlara biraz batar!

Gazprom’un kesintisi etkili oldu: Avrupa’da doğalgaz fiyatı bir haftada yüzde 28,6 arttı


Avrupa’da 15 Ağustos Pazartesi kapanışta 220,11 avrodan işlem gören doğalgazın megavatsaat fiyatı bugün yaklaşık yüzde 28,6 artışla 283,20 euroya yükseldi.

Fotoğraf: AA

Avrupa’da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF’de işlem gören eylül vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 266,75 avrodan işleme açıldı.


Doğalgazın geçen hafta pazartesi günü 220,11 avrodan kapanan megavatsaat fiyatı, bugün saat 11:50’de 283,20 avroya çıktı. Böylece, doğal azın megavatsaat fiyatı bir haftada yüzde 28,6 arttı.

Gazprom’dan üç günlük kesinti

Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattından, tek kompresör ünitesinin bakımı nedeniyle 31 Ağustos’tan itibaren üç günlüğüne doğalgaz akışının durdurulacağını 19 Ağustos’ta bildirmişti.

Mevcut bakım sözleşmesi kapsamında onarım çalışmalarının Siemens uzmanlarıyla ortaklaşa yapılabileceği aktarılan açıklamada, “31 Ağustos-2 Eylül’deki teknik bakım için Kuzey Akım boru hattı üzerinden doğalgaz sevkiyatı üç gün süreyle askıya alınacaktır” dendi.

İşin tamamlanması ve ünitede teknik arızalarının olmaması durumunda, gaz sevkiyatının günlük 33 milyon metreküp seviyesine geri yükleneceği kaydedildi.

Fiyat artışında, Kuzey Akım boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatında üç günlük kesinti yaşanacağının açıklanması etkili oldu.

Gazprom, Kuzey Akım üzerinden doğalgaz akışını üç günlüğüne durduracak

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