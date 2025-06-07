Gaziantep'te karbonmonoksit zehirlenmesi: Anne ve kızı ölü bulundu

Gaziantep’te beşikten sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve kızı ölü bulundu.
Şahinbey ilçesi 75’inci Yıl Mahallesi’nde oturan Seçil Kaymakçı ve kızı Nilvara’dan haber alamayan yakınları 112’yi aradı.
Eve gelen itfaiye, kilitli kapıyı açtıklarında anne ve kızın cansız bedeniyle karşılaştı.
Ekipler, yaptıkları ilk incelemede anne ve çocuğunun evde yanan beşikten sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi.
Mahallede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.