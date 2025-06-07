Diken

Yaramazlara biraz batar!

Gaziantep'te karbonmonoksit zehirlenmesi: Anne ve kızı ölü bulundu

Gaziantep’te beşikten sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve kızı ölü bulundu.

Fotoğraf: AA

Şahinbey ilçesi 75’inci Yıl Mahallesi’nde oturan Seçil Kaymakçı ve kızı Nilvara’dan haber alamayan yakınları 112’yi aradı.


Eve gelen itfaiye, kilitli kapıyı açtıklarında anne ve kızın cansız bedeniyle karşılaştı.

Ekipler, yaptıkları ilk incelemede anne ve çocuğunun evde yanan beşikten sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi.

Mahallede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Camide doğalgaz sızıntısı: 16 kişi hastaneye kaldırıldı

Trabzon’da karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve kızı öldü

Beş soruda ‘sinsi katil’ karbonmonoksit

SON HABERLER

Yapay zeka 'dalkavukluk' yapabiliyor

Rochester Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri’nden Prof. Dr. Ehsan Hoque, yapay zeka kullanıcılara her şekilde yarar sağlamayı amaçladığı için “Bir nevi dalkavukluk yapıyor” dedi.