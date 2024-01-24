Gazeteci Sinan Aygül’e kendisine saldıranlara hakaret ettiği gerekçesiyle hapis cezası

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’nin iki korumasının saldırısına uğrayan gazeteci Sinan Aygül’e saldırganlara hakaret ettiği iddiasıyla hapis cezası verildi.

Görsel: Twitter

Tatvan Belediyesi’yle ilgili usulsüzlük iddialarını gündeme getiren Gazeteci Aygül, Geylani’nin koruma polisi Engin Kaplan ve belediye çalışanı Yücel Baysali’nin saldırısına uğramıştı.

Tepkiler üzerine saldırganlar ‘silahla kasten yaralama’ suçundan tutuklanmış ve ilk duruşmada tahliye edilmişlerdi.

Aygül hakkında, saldırıdan sonra saldırganlardan Yücel Baysalı’ya hakaret ettiği iddiasıyla dava açılmıştı.

MLSA’nın aktardığına göre Tatvan 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada gazeteci Aygül’e 2 ay 5 gün hapis cezası verildi.

Aygül’ün haberlerinden dolayı aldığı cezalar sebebiyle yeni aldığı cezalarda tekerrür hükümleri uygulanacak.

Bu da Aygül’ün aldığı cezanın tamamını kapalı ceza infaz kurumunda geçirmesi anlamına geliyor.

‘Ölmediğim için cezaevine gireceğim’

Saldırının şekli kadar sürecin de çok sıra dışı bir şekilde ilerlediğini söyleyen Aygül, saldırganlardan önce ceza aldığını ve saldırıya uğradığı için tutuklanacağını söyledi.

Aygül bu konuda şunları söyledi:

“Daha önce saldırıya uğradığım için neredeyse ceza alacağımı, tutuklanacağımı söylemiştim. Bir dava birinin aleyhine, birilerinin lehine ancak bu kadar zorlanabilirdi, zorlandı demiştim. Yaşanan her gelişme bir önceki skandalı gölgede bırakıyor demiştim. Dediklerimiz bir bir çıkıyor. Saldırganlar serbest, belki çok küçük bir ceza alıp, göreve iade edilip yine ellerinde sopa, bellerinde devletin silahıyla terör estirecekler. Bense kamunun, halkın menfaatini savunduğum için saldırıya uğradım, ölmediğim, ölümden döndüğüm için de cezaevine gireceğim.”