Gazeteci Metin Cihan’ın ‘spam saldırısı’na uğrayan Twitter hesabı sınırlandırıldı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli hakkında ‘Canikli Dosyası’ adı altında yolsuzluk dosyaları paylaşan gazeteci Metin Cihan’ın Twitter hesabı ‘spam saldırısı’ sonrası askıya alındı.

Fotoğraf: Twitter

Twitter hesabı kısıtlanan Cihan, diğer sosyal medya hesapları üzerinden bir video yayınlayarak hesabına erişimini ‘#CanikliDosyası’ paylaşımları ardından organize spam saldırısı üzerine sınırlandırıldığını söyledi.

Cihan şunları dedi: “Canikli oturmuş, beni nasıl engelleyeceğini düşünmüş. Konuyla ilgili tweet’lerime çok sayıda şikayet göndermişler. ‘Özel bilgi ifşası’ diye. Özel bilgi ifşası dedikleri de şirketlerin adresleri, bilgileri; pis işlerde kullandıkları dökümanlar, yazışmalar, banka hesapları, transferler vs.

Kim ne derse desin ben bunlarda özel bilgi görmüyorum. Kamu yararı görüyorum. Ne olursa olsun paylaşacağımdan emin olabilirsiniz. Sahip olduğum şeyin yıllara yayılmış bir Whatsapp yedeği olduğunu bilmenizi isterim. Bu ne demek? İçerisinde gerçekten kişisel bilgiler var ama başından itibaren bunları paylaşmadım, paylaşmıyorum, paylaşmayacağım. Ne yaparlarsa yapsınlar ben bunları prensip olarak paylaşmayacağımı bilmenizi istiyorum. Fakat yolsuzlukları ve kirli ilişkileri de ne yaparlarsa yapsınlar paylaşacağımdan emin olabilirsiniz.”

Belgeleri titizlikle inceleyip paylaştığını söyleyen gazeteci, spam saldırısı sonrası belgeleri internete herkesin erişeceği bir yere ‘ham haliyle’ koyacağını söyledi.

Cihan, paylaşımlarına devam edeceği Youtube, TikTok ve Instagram hesaplarını da paylaştı.

Gazeteci ayrıca başka bir paylaşımında “Twitter hesabım dışarıdan normal görünüyor ama kısıtlandı. Yalnızca dm kullanabiliyorum” diye de ekledi.

Cihan, halihazırda sosyal medya paylaşımlarının gerekçe olarak gösterildiği iki farklı davada yargılanıyor.

Ne olmuştu?

Cihan, Canikli’nin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen şirketlere atanan kayyımlarla yolsuzluk yaptığını ortaya çıkarmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu iddiaları Meclis’teki grup toplantısında şöyle dillendirmişti: “Malum 15 Temmuz sonrası tasarruf mevduat sigorta fonuna, ‘FETÖ’yle iltisaklı olan, neyse artık orada bir sürü kelime var; vatandaşların şirketlerini TMSF’ye (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) devrettiler. Başlarına da birer kayyım atadılar. Güzel. Sonra piyasada simsarlar dolaşmaya başladı. Ellerinde kağıtlar, ‘Şu fabrikaya kaça almak istiyorsan, ben ayarlarım.’ Firma firma, sanayici sanayici gezdiler. Bazıları biz böyle bir rezalete ortak olmayız dediler ve çekildiler.

Nureddin Canikli, AK Parti genel başkan yardımcısı, bir yakınını Boydak Holding’e kayyım olarak atıyor. Boydak, mobilya sektöründe bir dünya markası, kabul edelim. Bir süre sonra ‘Bizim yurt dışında depo yapmamız lazım.’ Almanya’da depo var. ‘Hayır Slovakya’da yapmamız lazım’ diyor. Oraya dünyanın parasını, 20 milyon avro gönderiyorlar. Bu deponun sahibi Ertunç Laçiner. Aynı zamanda kayyum. Canikli’nin atadığı. Bu para da adam da yok ortada.

‘Malı götür hırsızlığı yap kanun arkanda kapı gibi duruyor, saray da arkanda kapı gibi duruyor‘

Ama Canikli hiç konuşmuyor. Şimdi buradan Canikli’ye sesleniyorum. Niye konuşmuyorsun? Bu adamı niye koruyorsun? Daha vahim bir şey. ‘İktidara gelince bunun hesabını sorarız’ dersiniz. Bir kanun getirdiler. Bunu bizim Kayseri milletvekilimiz Çetin Arık, Binali Yıldırım’a soruyor. Nedir bu olay, diyor. Cevap verilmiş değil. Meclis başkanı da duysun. Bu ‘Meclis’i tanımıyorum’ demektir. Onu tanımıyorsa, seni de tanımıyor demektir. Seni tanımıyorsa, işimiz var demektir.

Aynı şekilde Fuat Oktay’a da soruyor. Ondan da tık yok. Ya bunların hepsi bunun ortağı. Üzerine gidemiyorlar. Ne oluyor sonra? Bir kanun getiriyorlar. ‘Bu şekliyle bir kayyım atanırsa, kayyımın yaptığı bütün işlemler, karar alan ve görevini yerine getiren kişilerin, bu karar, görev ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz’ diyor. Malı götür hırsızlığı yap kanun arkanda kapı gibi duruyor, saray da arkanda kapı gibi duruyor.

”Meraklanma’ diyorlar. Söyleyen kim? Canikli‘

‘Meraklanma’ diyorlar. Söyleyen kim? Canikli söylüyor bunu, ‘Meraklanma biz kanunu çıkaracağız.’ ‘Kimse bunu senden hesabını soramaz’ diyor. Ama buradan milletime söz veriyorum, hangi kanunu çıkarırlarsa çıkarsınlar, bu kardeşiniz onların tamamına hesabını soracaktır.”