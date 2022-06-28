Kılıçdaroğlu’nun hakkındaki iddiaları hatırlattığı AKP’li Canikli sessizliğini bozdu

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hakkındaki iddiaları sorması üzerine sessizliğini bozdu.

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Kılıçdaroğlu, partisinin bugünkü Meclis grup toplantısında gazeteci Metin Cihan’ın ortaya çıkardığı bir dizi yolsuzluk zinciri üzerinden Canikli’ye şöyle seslenmişti: “Malum 15 Temmuz sonrası tasarruf mevduat sigorta fonuna, ‘FETÖ’yle iltisaklı olan, neyse artık orada bir sürü kelime var; vatandaşların şirketlerini TMSF’ye (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) devrettiler. Başlarına da birer kayyım atadılar. Güzel. Sonra piyasada simsarlar dolaşmaya başladı. Ellerinde kağıtlar, ‘Şu fabrikaya kaça almak istiyorsan, ben ayarlarım.’ Firma firma, sanayici sanayici gezdiler. Bazıları biz böyle bir rezalete ortak olmayız dediler ve çekildiler.

Nureddin Canikli, AK Parti genel başkan yardımcısı, bir yakınını Boydak Holding’e kayyım olarak atıyor. Boydak, mobilya sektöründe bir dünya markası, kabul edelim. Bir süre sonra ‘Bizim yurt dışında depo yapmamız lazım.’ Almanya’da depo var. ‘Hayır Slovakya’da yapmamız lazım’ diyor. Oraya dünyanın parasını, 20 milyon avro gönderiyorlar. Bu deponun sahibi Ertunç Laçiner. Aynı zamanda kayyum. Canikli’nin atadığı. Bu para da adam da yok ortada.

‘Malı götür hırsızlığı yap kanun arkanda kapı gibi duruyor, saray da arkanda kapı gibi duruyor‘

Ama Canikli hiç konuşmuyor. Şimdi buradan Canikli’ye sesleniyorum. Niye konuşmuyorsun? Bu adamı niye koruyorsun? Daha vahim bir şey. ‘İktidara gelince bunun hesabını sorarız’ dersiniz. Bir kanun getirdiler. Bunu bizim Kayseri milletvekilimiz Çetin Arık, Binali Yıldırım’a soruyor. Nedir bu olay, diyor. Cevap verilmiş değil. Meclis başkanı da duysun. Bu ‘Meclis’i tanımıyorum’ demektir. Onu tanımıyorsa, seni de tanımıyor demektir. Seni tanımıyorsa, işimiz var demektir.

Aynı şekilde Fuat Oktay’a da soruyor. Ondan da tık yok. Ya bunların hepsi bunun ortağı. Üzerine gidemiyorlar. Ne oluyor sonra? Bir kanun getiriyorlar. ‘Bu şekliyle bir kayyım atanırsa, kayyımın yaptığı bütün işlemler, karar alan ve görevini yerine getiren kişilerin, bu karar, görev ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz’ diyor. Malı götür hırsızlığı yap kanun arkanda kapı gibi duruyor, saray da arkanda kapı gibi duruyor.

”Meraklanma’ diyorlar. Söyleyen kim? Canikli‘

‘Meraklanma’ diyorlar. Söyleyen kim? Canikli söylüyor bunu, ‘Meraklanma biz kanunu çıkaracağız.’ ‘Kimse bunu senden hesabını soramaz’ diyor. Ama buradan milletime söz veriyorum, hangi kanunu çıkarırlarsa çıkarsınlar, bu kardeşiniz onların tamamına hesabını soracaktır.”

‘Yalandır’

Canikli’yse iddiaları Twitter hesabı üzerinden reddederken Cihan tweet’leri alıntılayarak cevap verdi:

“Hiçbir yakınımı (akrabamı) Boydak Holding’e kayyım olarak atamadım. Ertunç Laçiner, bizzat Abdullah Güzeldürger’in yönetim kurulu başkanı olduğu Boydak Holding Yönetim Kurulu tarafından 26.09.2016 tarihinde Boydak Holding’e CEO olarak atanmıştır.

Abdullah Güzeldülger’in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Boydak Yönetim Kurulu tarafından bir yıl süre ile A Grubu imza yetkisi verilmiştir. (Belgesi ektedir).

CEO görevi nedeniyle de 24.02.2017 tarihinde yönetim kurulu üyesi yapılmıştır. Dolayısıyla, ‘yakınımım Boydak Holding’e kayyım yapıldığı’ iddiası da bir YALANDIR.

Kemal Kılıçdaroğlu, Slovakya’da Boydak Holding tarafından kiralanan 21 bin m2 kapalı alanı bulunan lojistik merkezinin mülkiyetinin Ertunç Laçiner’e ait olduğunu iddia ediyor.

boydak’a yerleştirdiği ertunç laçinel ile slovak şirketin sözleşmesi ektedir. laçinel boydak’tan kendi ortağının (lukas zvala) şirketine hortum bağlıyor (ortaklık 2. ve 3. belgede net). canikli bunu reddetmiyor ama miktarın 20 milyon euro değil, daha az olduğunu söylüyor 🤷🏽‍♂️ https://t.co/wkj7DpP3Lm pic.twitter.com/LiyjnEpdlg — metin cihan (@metcihan) June 28, 2022

Söz konusu gayrimenkul Prologis Slovak Republic Sro firmasına aittir. Kılıçdaroğlu’nun bu iddiası da bir YALANDIR.

Slovakya’da ki firmaya 20 milyon Euro aktarıldığını iddia ediyor. Bu firmaya altı aylık peşin kira karşılığı olarak 714,348 bin euro gönderilmiştir. Gönderilen bu para da sözleşme feshedilene kadar ki kira ödemelerine mahsup edilmiştir. (Belgesi ektedir) Bunun dışında Boydak Holding’den bu firma ya da başka bir firmaya tek kuruş dahi gönderilmemiştir. Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Boydak Holding’ten Ertunç Laçiner’in firmasına 20 milyon Euro aktarıldığı iddiası KOCAMAN bir YALANDIR.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ertunç Laçiner’in 20 milyon Euro ile yurtdışına kaçtığı ve Ertunç Laçiner’in tarafımdan korunduğunu iddia ediyor. Ertunç Laçiner’in hiçbir dokunulmazlığı bulunmamaktadır. Kayyımlarla ilgili 24.11.2016 tarihli ve 6755 Sayılı Kanunda ki adli ve idari takibat sınırlaması yolsuzluk, zimmet, evrakta sahtekarlık gibi suçları kapsamamaktadır. Bu konu ile ilgili olarak Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundular mı?

Dokunulmazlığı olmayan birini şahsım ya da başka birinin koruması hukuken mümkün değildir. Dolayısıyla, Ertunç Laçiner’i koruduğum iddiası da bir YALANDIR. Ayrıca, küçük bir araştırma ile Ertunç Laçiner’in yurtdışında değil Türkiye’de bulunduğunu öğrendim. Ertunç Laçiner’in 20 milyon Euro ile yurtdışına kaçtığı iddiası da KOCAMAN bir YALANDIR.

canikli konuşursa laçinel’in yerini öğreniriz demiştim. aynen öyle oldu. https://t.co/4OaFRWgNYl pic.twitter.com/feA4nBepJN — metin cihan (@metcihan) June 28, 2022

TMSF’nin kayyım olarak atandığı şirketlerin hiçbirinden, yakınlarıma veya yakınım olmayan herhangi birine tek kuruşluk haksız kazanç sağlanmamıştır veya aktarılmamıştır. Boydak Holding’in Almanya ve Slovakya’da ki lojistik üsleri ile alakalı iddiaları ve verilen cevapları 93 numaralı ve takip eden twitlerden görebilirsiniz.

Kılıçdaroğlu, TMSF şirketlerinin birileri tarafından pazarlanmaya çalışıldığını iddia ediyor. Bunlarla kimi kastettiğini bilmiyoruz. Ancak TMSF şirketlerinden Boydak Holding’te daha önce yönetim kurulu başkanlığı yapmış ve şimdi ‘6 lı masa’ da yeralan siyasi partilerden birinin temsilcisi ve kurucu üyesi olan Abdullah Güzeldülger, Boydak Holding’i pazarlamaya çalıştığını bizzat kendisi itiraf ediyor.

Abdullah Güzeldülger ‘Boydak Holding’i satış girişiminde bulunduk, o dönem ki başbakan Binali Yıldırım ve başbakan yardımcısı Nurettin Canikli tarafından engellendi‘ diyor. Başbakan yardımcılığım döneminde bu kişinin Boydak Holding’i satma niyetini anladıktan sonra yönetim kurulu başkanlığı görevini sonlandırarak, Boydak Holding’in pazarlanması tarafımızdan engellenmiştir.”