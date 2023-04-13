Garanti BBVA kar payı dağıtımına hazırlanıyor

Garanti BBVA olağan genel kurulunda, kar payı dağıtımının 18 Nisan’da yapılmasına karar verdi.

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Garanti BBVA’nın Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamasında bankanın olağan genel kurul toplantısında alınan kararlara ilişkin detaylar paylaşıldı.

Buna göre, 1 lira nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı 1,88 lira olarak belirlendi.

Kar payının 18 Nisan’da peşin ödenmesinin planlandığı ve pay biçiminde ödeme yapılmayacağı bildirildi.

Enflasyonun yıl içinde yüzde 85’leri aştığı 2022’de enflasyona endeksli tahvillerin katkısıyla rekor kârlar açıklayan Türkiye’deki bankalar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) bu yıl kâr dağıtmak istediklerini iletmişti.

BDDK verilerine göre bankacılık sektörünün karı, 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 366 artarak 433,46 milyar TL olmuştu.