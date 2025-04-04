Galatasaray'ın Mourinho hakkındaki suç duyurusuna takipsizlik kararı

Galatasaray’ın Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkındaki suç duyurusuna takipsizlik kararı verildi.

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Trendyol Süper Lig’in 25’inci haftasındaki 0-0 sonuçlanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından konuşan Mourinho, maçın Sloven hakemi Slavko Vincic’in maçı iyi yönettiğini belirterek “Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu” demişti.

Bunun üzerine Mourinho’nun ifadelerini ‘insanlık dışı’ diye niteleyen Galatasaray kulübüyse Portekizli teknik adam hakkında ‘ırkçı söylemleri nedeniyle’ suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.

Fenerbahçe’nin bugün açıklamasına göre savcılık suç duyurusuna takipsizlik kararı verdi. Sarı-lacivertli kulübün X paylaşımı şöyle:

“Galatasaray Kulübü tarafından Teknik Direktörümüz Jose Mourinho hakkında ırkçılık odaklı suç duyurusu sonucunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kararda, herhangi bir suç oluşmadığına ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir. Özetle; yapılan suç duyurusu takipsizlik kararı ile sonuçlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”