Galatasaray'da sakat futbolcuların son durumu: Demirbay iki hafta, Icardi sekiz ay yok

Galatasaray’da sakat futbolcuların son durumuyla ilgili futbol takımının doktoru Yener İnce açıklama yaptı. Icardi ve doktoruyla her gün konuştuğunu belirten İnce, Arjantinli forvetin sekiz ay sonra sahada olmasını umduğunu söyledi.

Yener İnce. Fotoğraf: Galatasaray

İnce, Galatasaray’ın Hollanda temsilcisi Ajax’la yarın deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde yaptığı son antrenmanda futbolcuların tedavi süreçlerine dair bilgi verdi.

Kerem Demirbay’ın idmanda yer almadığını belirten İnce şöyle konuştu:

“Son oynanan maçta Kerem Demirbay’ın kasık adalesinde bir sıkıntı oldu. Kerem Demirbay’ın tedavisi iki, üç hafta devam edecek.

Diğer oyuncular burada. Ismail Jakobs da antrenmanda. Onun aşil tendonunda ağrı vardı. Durumuna bakacağız. Nasıl bir karar alınacağını hoca belirleyecek.”

Mauro Icardi’yle ilgili çok fazla spekülasyon çıktığını belirten İnce, şunları söyledi:

“Ben her gün Icardi’yle konuşuyorum. Ben ondan rapor istemedim. Rapor istediğime dair açıklama da yapmadım.

Icardi ve doktoruyla her gün konuşuyorum. Başka takımlarda da aynı sakatlığı yaşayan futbolcuların geri dönüş süresi sekiz, dokuz ay oluyor. Altı ayda da döner ama mantıklı olmaz. Riskli olur.

Normal bir süreç seyrediyor. Spekülasyonlar doğru değil. Bizde her gün yapılan idmanların videoları var. Kendi halinde çalışıyor.

Sekiz, dokuz ay sonra sahada olmasını umuyoruz. Sağlık ekibi olarak süreci takip ediyoruz. Anlatılanlar gibi bir iletişim problemimiz yok.”