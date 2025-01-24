Galatasaray, Ahmed Kutucu'yu kadrosuna kattı

Galatasaray Kulübü, ikas Eyüpspor’dan milli futbolcu Ahmed Kutucu’yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Fotoğraf: Galatasaray / X

Galatasaray’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlanan açıklamadasında “Profesyonel futbolcu Ahmed Kutucu’nun transferi konusunda Eyüpspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır” denildi.

Eyüpspor’a 5 milyon 962 bin 500 avro (yaklaşık 222 milyon 444 bin lira) bonservis bedeli ödenecek.

2027-2028 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılan Ahmed Kutucu’ysa bu sezonun ikinci yarısı için 20 milyon, 2025-2026 sezonu için 50 milyon, 2026-2027 sezonu için 60 milyon, 2027-2028 sezonu içinse 75 milyon lira kazanacak.

Geçen sezon sonunda Eyüpspor’la Süper Lig’e çıkma sevinci yaşayan 24 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon 20 resmi müsabakada dokuz gol attı.