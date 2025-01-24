Galatasaray, Ahmed Kutucu'yu kadrosuna kattı

Galatasaray Kulübü, ikas Eyüpspor’dan milli futbolcu Ahmed Kutucu’yu kadrosuna kattığını duyurdu.
Galatasaray’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlanan açıklamadasında “Profesyonel futbolcu Ahmed Kutucu’nun transferi konusunda Eyüpspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır” denildi.
Eyüpspor’a 5 milyon 962 bin 500 avro (yaklaşık 222 milyon 444 bin lira) bonservis bedeli ödenecek.
2027-2028 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılan Ahmed Kutucu’ysa bu sezonun ikinci yarısı için 20 milyon, 2025-2026 sezonu için 50 milyon, 2026-2027 sezonu için 60 milyon, 2027-2028 sezonu içinse 75 milyon lira kazanacak.
Geçen sezon sonunda Eyüpspor’la Süper Lig’e çıkma sevinci yaşayan 24 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon 20 resmi müsabakada dokuz gol attı.