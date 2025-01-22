Galatasaray Zaha'yı Charlotte'a kiraladı

Galatasaray, Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha’yı Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Charlotte’a kiraladı.

Fotoğraf: @wilfriedzaha / Instagram

Sezon başında Fransız ekibi Olimpik Lyon’a giden Zaha’nın kiralık sözleşmesi karşılıklı feshedildi. 32 yaşındaki futbolcu, 17 Ocak 2026’ya kadar Charlotte’a kiralandı.

Anlaşmaya göre Charlotte, sarı-kırmıızlı kulübe 2 milyon 800 bin dolar geçici transfer bedeli ödeyecek. Zaha ise ücretlerinin net 2 milyon 376 bin avroluk kısmından feragat etti.

Zaha, Charlotte ile 15 MLS normal sezon maçı oynaması ya da 15 Aralık 2025 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunması halinde, kiralama 30 Haziran 2026’ya kadar uzayacak.

Kiralama süresinin uzaması durumunda Charlotte, Galatasaray’a 1 milyon 300 bin dolar ek kiralama ödemesi yapacak. Zaha da ücretlerinin net 800 bin avroluk kısmından feragat edecek.

Ayrıca, 2025 MLS Normal Sezonu’nda futbolcunun performansına bağlı olarak Charlotte, sarı-kırmızılı kulübe maksimum 1 milyon 100 bin dolar tutarında performans bonusları ödeyecek.

Kiralama süresi uzatılırsa, 2026 MLS Normal Sezonu’nda futbolcunun performansına bağlı olarak Charlotte, Galatasaray’a maksimum 150 bin dolar tutarında performans bonusu daha verecek.