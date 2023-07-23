Galatasaray Zaha’yı KAP’a bildirdi, Fenerbahçe’yi tiye aldı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe’nin de kadrosuna katmak istediği Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Zaha’yla görüşmelere başladı.

Galatasaray transferi duyurduktan sonra Fenerbahçe’yi tiye alan bir tweet paylaştı.

Fotoğraf: Instagram

Galatasaray Sportif AŞ’nin Borsa İstanbul’a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda da yer alan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha’nın kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır” dendi.

İngiliz ekibi Crystal Palace’ın dokuz sezondur formasını giyen 30 yaşındaki hücum oyuncusu, geçen sezon 27 lig maçında yedi gol kaydetmişti.

‘Ali Cabbar’lı gönderme

Transferi duyuran Galatasaray’ın Twitter hesabından son dönemin popüler şarkısı ‘Ali Cabbar’ın bir kesiti paylaşılarak “ZAHAHAHA” diye yazıldı.

Emir Can İğrek imzalı şarkı, Ali Cabbar isimli bir karakterin sevdiği kadının başkasıyla evlenmesine engel olamamasını anlatıyor.