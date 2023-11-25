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Yaramazlara biraz batar!

Galatasaray yeniden lider

Galatasaray, Alanyaspor’u 4-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Galatasaray rahat kazandı. Fotoğraf: AA

Fenerbahçe, 12 Kasım’da karşılaştığı Adana Demirspor’la berabere kalarak milli araya lider girmişti. Galatasaray da averajla ikinci sıradaydı.


Galatasaray bugün kendi evinde oynadığı Alanyaspor’u 4-0 yendi. Galatasaray’ın gollerini Mauro Icardi, Dries Mertens (2) ve Wilfried Zaha kaydetti.

Bu sonuçla Galatasaray 34 puanla ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Alanyaspor’sa 10 puanla 17’nci sırada yer alıyor.

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