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Yaramazlara biraz batar!

Galatasaray Florya arazisini satın aldı

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Galatasaray Florya Metin Oktay tesislerindeki arsasını sattığını duyurdu. Söz konusu araziyi Galatasaray, 1 milyar 171 milyon 800 bin liraya aldı.

Florya Metin Oktay tesisleri. (AA)
Florya Metin Oktay tesisleri. (AA)

Emlak Konut´un Kamuyu Aydınlatma Platformu´na (KAP) yaptığı açıklama şöyle: “Şirketimiz mülkiyetindeki; İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Florya Mahallesi’nde yer alan 292/220 Ada/Parsel sayılı taşınmaz KDV dahil 1.171.800.000 TL bedelle satılmıştır.”


Emlak Konuta’a ait 41 dönümlük arsayı satın alan Galatasaray, 21 dönümlük arsayı elinde bulunduruyordu. Galatasaray’ın buradaki toplam arsası 62 dönüme çıktı.

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