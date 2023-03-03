Galatasaray Florya arazisini satın aldı

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Galatasaray Florya Metin Oktay tesislerindeki arsasını sattığını duyurdu. Söz konusu araziyi Galatasaray, 1 milyar 171 milyon 800 bin liraya aldı.
Emlak Konut´un Kamuyu Aydınlatma Platformu´na (KAP) yaptığı açıklama şöyle: “Şirketimiz mülkiyetindeki; İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Florya Mahallesi’nde yer alan 292/220 Ada/Parsel sayılı taşınmaz KDV dahil 1.171.800.000 TL bedelle satılmıştır.”
Emlak Konuta’a ait 41 dönümlük arsayı satın alan Galatasaray, 21 dönümlük arsayı elinde bulunduruyordu. Galatasaray’ın buradaki toplam arsası 62 dönüme çıktı.