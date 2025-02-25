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Yaramazlara biraz batar!

Galatasaray-Fenerbahçe maçında 'taşkınlık': 71 kişi hakkında işlem

Galatasaray-Fenerbahçe maçında stadyum güvenliğini ve tribün düzenini bozan, stat içinde ve dışında taşkınlık yapan 71 kişi hakkında işlem yapıldı.

Fotoğraf: AA

İstanbul Valisi Davut Gül, Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasında taşkınlık yapan 71 kişi hakkında işlem yapıldığını şöyle duyurdu:


“Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasında stadyum güvenliğini ve tribün düzenini bozan, meşale yakarak sahaya atan, stat içinde ve dışında taşkınlık yapan toplam 71 kişi hakkında işlem yapılmıştır.

Sporun centilmenlik, dostluk ve fair-play ruhuna uygun şekilde yaşanması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor, stadyumlarda huzuru bozan her türlü davranışa karşı kararlılıkla mücadele edeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum.”

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