Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Slavko Vincic

Süper Lig’de pazartesi oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak.

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Vincic’in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Maçın dördüncü hakemiyse Kadir Sağlam olarak açıklandı.

Dün gece Şampiyonlar Ligi PSV-Juventus maçını yöneten Vincic, cumartesi Slovenya’da lig maçı yönetecek, ardından İstanbul’a gelecek.

Slavko Vincic kimdir?

Slovenya liginde ilk kez 25 Mayıs 2007’te bir maç yöneten Vincic, kariyerinde bugüne kadar 465 maç yönetti, 1937 kez sarı kartına başvurdu. 62 kez ikinci sarı karttan kırmızı kart çıkartırken, 45 kez de doğrudan kırmızı kartını gösterdi. 102 kez penaltı kararı çaldı.

Vincic, UEFA turnuvalarında da çok sayıda kez görev aldı.

38 kez UEFA Şampiyonlar Ligi, 22 kez de UEFA Avrupa Ligi’nde maç yönetti.

2022 Dünya Kupası’nda da iki kez düdük çalan Vincic, Tomaž Klančnik ve Andraž Kovačič ile birlikte Borussia Dortmund ve Real Madrid arasındaki 2024 Şampiyonlar Ligi Finalini idare etti.

2010’dan beri uluslararası hakemlik yapan Vincic, Eintracht Frankfurt’la Rangers’ın oynadığı 2022 UEFA Avrupa Ligi finalinde de görev aldı.

Galatasaray tepkili

Galatasaray dün yabancı hakem kararına karşı çıkmış, tüm çalışmaların ‘Fenerbahçe lehine sonuç yaratma çabası olduğunu’ öne sürmüştü.

Sarı kırmızılı kulüp ayrıca spor kamuoyunu ‘bu organize kötülüğe karşı birleşmeye’ çağırmıştı.

Süper Lig’de 25’inci hafta programı ve hakemler

Yarın:

20.00 | ikas Eyüpspor-Beşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu

20.00 | Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor: Ali Şansalan

22 Şubat Cumartesi:

13.30 | Net Global Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor: Zorbay Küçük

16.00 | Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe

19.00 | Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

23 Şubat Pazar:

13.30 | Bellona Kayserispor-Göztepe: Cihan Aydın

16.00 | Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor: Ozan Ergün

19.00 | Trabzonspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

24 Şubat Pazartesi:

20.00 | Galatasaray-Fenerbahçe: Slavko Vincic