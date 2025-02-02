Galatasaray duyurdu: Morata'yla görüşmeler başladı

Galatasaray, Alvaro Morata’yla görüşmelere başladığını duyurdu.

Fotoğraf: TRT Spor

Galatasaray’ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Profesyonel futbolcu Álvaro Borja Morata Martín’in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

TRT Spor’un haberine göre Galatasaray, İtalyan ekibi Milan forması giyen İspanyol yıldız Alvaro Morata’yı sezon sonuna kadar kiraladı. Morata, bugün İstanbul’a gelecek.

Milan’la bu sezon 25 maça çıkan 32 yaşındaki Morata, altı gol attı, iki de asist yaptı.