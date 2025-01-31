UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray'ın rakibi AZ Alkmaar

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi son 16 play off turundaki rakibi Hollanda ekibi AZ Alkmaar oldu.
Bu sezon 36 takımlı lig formatıyla düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasında son 16 play-off turu kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde yapıldı.
Ligde sekiz maç sonunda ilk sekize giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselmişti.
Ligde ilk 8’e giren takımlar Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Olimpik Lyon, Olympiakos ve Rangers doğrudan son 16 turuna kaldı.
Ligde 9-24’üncü sıralarda yer alan ekiplerse son 16 turuna kalabilmek için play-off oynamaya hak kazandı. O takımlar şöyleydi:
Bodo/Glimt, Anderlecht, FCSB, Ajax, Real Sociedad, Galatasaray, Roma, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Porto, AZ Alkmaar, Midtjylland, Union Saint-Gilloise, PAOK, Twente ve Fenerbahçe.
İlk maçlar 13 Şubat’ta
Play-off turu maçları iki maçlı eleme usulü şeklinde 13 ve 20 Şubat’ta oynanacak.
Galatasaray ilk maçı Hollanda’da oynayacak.
Eşleşmeler şöyle:
- Twente – Bodo Glimt
- Fenerbahçe – Anderlecht
- Union Saint-Gilloise – Ajax
- PAOK – FCSB
- AZ Alkmaar – Galatasaray
- Midtjylland – Real Sociedad
- Ferencvaros – V. Plzen
- Porto – Roma