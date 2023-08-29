Galatasaray adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırdı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında konuk ettiği Norveç temsilcisi Molde’yi 2-1 yendi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında konuk ettiği Norveç temsilcisi Molde karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

66’ncı dakikada Molde beraberliği yakaladı. Kerem Aktürkoğlu ile Kerem Demirbay’ın anlaşmazlığında topu kapan Breivik, Boey’dan sıyrılarak soldan ceza sahasına girdi. Açısı daralan Breivik, pasını daha uygun durumdaki Hestad’a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

90+3. dakikada sarı-kırmızılı ekip bir kez daha öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazda kazanılan serbest vuruşu Angelino kullandı. İspanyol futbolcunun doğrudan kaleye vurduğu top barajdaki Ellingsen’e çarparak ağlara gitti: 2-1.

Müsabaka, sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Deplasmandaki ilk maçta da rakibini 3-2 yenen sarı-kırmızılı ekip, böylece adını gruplara yazdırdı.