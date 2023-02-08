Depremler nedeniyle futbolda transfer dönemi uzatılıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nden (FIFA) transfer döneminin 10 gün süreyle uzatılması için sözlü onay aldığını duyurdu. Yazılı onay bekleniyor.

TFF transfer uzatmaları için harekete geçti. (AA)

2022-2023 sezonu için ara transfer dönemi 12 Ocak 2023-8 Şubat 2023 olarak belirlenmişti. Depremler nedeniye futbol maçları bir hafta ertelenmişti.

TFF’den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

*FIFA’nın Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın ulusal düzeyde de bağlayıcı olan düzenlemelerine uygun olarak; profesyonel futbolculara ilişkin 2022-2023 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi maksimum 28 gün olacak şekilde 12 Ocak 2023 – 8 Şubat 2023 tarihleri arasında belirlenmişti.

*Ancak, ülkemizde yaşanan deprem felaketleri nedeniyle milli yas ilan edilerek 10 ilimizde OHAL kararı alınması sebebiyle; Federasyonumuz transferde olumsuzluklar yaşanmaması adına 06.02.2023 tarihinde FIFA’ya resmi bir şekilde başvuru yaparak, içinde bulunduğumuz transfer döneminin uzatılmasını talep etmiştir. FIFA ile yapılan görüşmelerde transfer döneminin on gün süreyle uzatılmasına ilişkin sözlü olarak onay alınmış olup, yazılı onay süreci beklenmektedir.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i de sarstı.

Depremden hemen sonra Türkiye 4’üncü seviyede alarm vermişti.