Fuat Oktay: Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu çok iyi, hafif üşütmüş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumunun çok iyi olduğunu söyledi.

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Dün Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan rahatsızlanınca yayın durdurulmuştu. Yaklaşık 10 dakika sonra ekranda yeniden görünen Cumhurbaşkanı, rahatsızlığının midesini üşütmesinden kaynaklandığını söylemişti.

Erdoğan, bu nedenle hem bugünkü hem de yarınki programlarını iptal etti. Bunun üzerine Erdoğan’ın sağlık durumunun daha ciddi olduğuna ilişkin iddialar ortaya atıldı.

İddialara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’sa bu iddiaları reddederek, “Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu çok iyi. Biz sürekli iletişim halindeyiz, hafif bir üşütme geçirdi” dedi.