Fransız first lady Brigitte Macron’u arayan biri, ‘Kocan bir erkekle birlikte’ demiş

Fransa’nın first lady’si Brigitte Macron’u (68) telefonla arayan birinin, eşi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un (44) bir erkekle birlikte olduğunu söylediği ortaya çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Ülkenin haber kanallarından BFM’de yayınlanan ‘In the Hell of the Presidential Campaigns’ (Başkanlık Kampanyalarının Cehenneminin Ortasında) adlı yeni belgeselde konuşan siyasi yorumcu Nicolas Prisette, telefonlara yönelik tüm güvenlik önlemlerine rağmen Brigitte Macron’u isim vermeyen bir kişinin aradığını ve, “Kocanın şu anda bir erkekle birlikte olduğunu biliyorum” dediğini söyledi.

Macron’un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi’nden senatör François Patriat, first lady’nin ‘kocasının erkek sevgilisiyle birlikte olduğuna dair’ telefon aldığını doğrulayarak konuşma sonrasında yıkıldığını ifade etti.

Patriat, Brigitte Macron’un konuşma sonrasında arkadaşlarına nasıl dert yandığını şöyle aktardı: “Bana söylemeye cesaret ettiği şeye inanabiliyor musunuz? Bunu duyunca çok üzüldüm ve hayrete düştüm. Hiçbir şeyden korunamıyoruz, böyle bir telefon gelebiliyor. Ama yola devam edeceğiz.”

Giyim tarzına dair eleştirilere üzülüyor

Belgeselde, 2017’de eşi cumhurbaşkanı seçildiğinde first lady olan Brigittte Macron’un giyim tarzı hakkındaki eleştiriler nedeniyle de üzüldüğu belirtildi. Macron’un kampanya ekibinin onun çok fazla makyaj yaptığını, güzel giyinmediğini düşündüğünü ve aralarında ‘ortada fazla görünmemesinin iyi olacağını’ konuştuğu aktarıldı.

Macron çifti 1993 yılında, Emmanuel Macron 15, Brigitte Macron 39 yaşında ve lise öğretmeniyken tanıştı. Macron’un üç çocuklu, evli öğretmenle ilişkisi tartışma konusu oldu. Anne-babası, o zaman ‘Brigitte Auzière’ olarak tanıdıkları drama öğretmeniyle 18 yaşına kadar görüşmesini yasakladı. Ama ikili birbirinden hiç kopmadı. Auzière’in kocası evi terk etti, çift boşandı. Macron çifti ise yıllar sonra, 2007’de evlendi.

Geçen ay ‘erkek olarak dünyaya geldiği’ iddia edilen Fransız first lady, iddiayı ortaya atanlara dava açacağını açıkadı.

Macron, en son yapılan Ipsos-Sopra Steria araştırmasına göre 10 Nisan’da yapılacak, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yüzde 26 oyla rakiplerinin önünde görünüyor.