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Yaramazlara biraz batar!

Fransa first lady’si cinsiyet değiştirme ameliyatı olduğuna dair söylentilere dava açacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron’un ‘erkek’ olarak doğduğu ve cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirdiğine dair söylentilerle ilgili dava açacağı bildirildi.

Le Figaro ve BFMTV’de yeralan haberlere göre 68 yaşındaki first lady bu komplo teorisini yayanlara karşı dava açmaya hazırlanıyor.


Söylentiler ilk olarak aşırı sağcı yayın ‘Faits et Documents’da yer almış ve Brigitte Macron’un Jean-Michel Trogneux isimli bir erkek olarak doğduğu iddia edilmişti. Üç yıllık araştırma sonucunda dergide yayınlandığı iddia edilen yazının sahibi gazetecinin verdiği röportaj sosyal medyada sıklıkla paylaşılmıştı.

Geçen hafta Twitter’da ivme kazanan ve bazı transfobik yorumlarla paylaşılan söylenti nedeniyle Jean-Michel Trogneux etiketi TT’lere girmişti.

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