Fransa’dan, bazı AB ülkelerinden gelen yolculara test zorunluluğu

Fransa, Covid-19’un Delta varyantıyla mücadele kapsamında, bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelenlere test zorunluluğu getirdi.

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Fransa Halk Sağlığı Kurumu’nun dünkü verilerine göre Covid-19 vaka sayısı son 24 saatte 10 bin 908 artarak 5 milyon 844 bin 249’a yükselmiş; ülkede mayısın sonundan bu zamana kadarki en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.

Fransa Başbakanlığı’nın açıklamasına göre Britanya, İspanya, Portekiz, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan ve Hollanda’dan gelen yolculardan, Covid-19 testi sonucu göstermeleri istenecek. Uygulama 18 Temmuz Pazar gününden itibaren yürürlüğe girecek.

Britanya’dan gelenlerden son 48 saatte, diğer ülkelerden gelenlerden ise son 72 saatte yapılmış test sonucu talep edilecek.

Uygulama, tek doz Covid-19 aşı olanları da kapsıyor.

Aşı olanlara ayrıcalık

Bunun yanında hangi ülkeden gelirse gelsin, Avrupa İlaç Ajansı’nca tanınan aşılardan (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca veya Janssen) ‘tam şema’ uygulanmış yolculara yönelik kısıtlamalar, bugünden itibaren kaldırılacak.

Aşı şeması, hastalığı geçirmemiş kişilerde ikinci doz aşı uygulandıktan yedi gün, geçirenlerde tek doz aşı uygulandıktan 14 gün sonra tam sayılıyor.