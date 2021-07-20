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Fransa’da son 24 saatte 18 bin vaka: ‘Daha önceden görülmemiş bir artış’

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, son 24 saatte 18 bin Covid-19 vakasının tespit edildiğini, bunun ‘daha önceden görülmemiş bir artış’ olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Temmuz ortasında Covid-19 vakalarının günlük 4 bin 600’ün üzerine çıktığı ülkede Veran, önlem alınmazsa vaka sayısının ağustos başında günlük 20 bine ulaşabileceğini belirtmişti.


Bakan Veran, Ulusal Meclis’te milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Fransa’da vaka sayısında geçen haftaya göre yüzde 150’den fazla artış olduğunu bildiren Veran, Delta varyantında yaşanan bu durumun Brezilya, Güney Afrika veya Britanya varyantında yaşanmadığı bilgisini paylaştı.

AA’nın aktardığına göre bu hızlı yayılıma karşı ‘aşı silahı’nın bulunduğuna dikkat çeken Veran, 40 milyon ilk doz aşı hedefinin temmuz sonunda yakalanması gerektiğini kaydetti.

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