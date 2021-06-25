Fransa’da kendisine yıllarca tecavüz eden üvey baba ve kocasını öldüren kadın serbest bırakıldı

Fransa’da, önce üvey babası sonra da kocasıyken kendisine yıllarca tecavüz eden kişiyi öldüren Valerie Bacot, üçü askıya alınmak üzere dört yıl hapis cezasına çarptırıldı; hapiste geçirdiği zaman göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı.

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Daniel Polette, Bacot 12 yaşındayken kendisine tecavüz etmeye başladı, 1990’larda 2,5 yıl hapis yattıktan sonra ‘eve döndü’ tecavüz ve istismara devam etti ve sonunda da onu kendisiyle evlenmeye zorladı.

Bu evlilik sonucunda dört çocuğu dünyaya gelen Bacot, Mart 2016’da, onu fahişelik yapmaya zorladığında Polette’i vurarak öldürdüğünü ve iki çocuğunun yardımıyla cesedini sakladığını itiraf etti. Polette’in, evlilik öncesinde 17 yaşındayken onu hamile bıraktığını söyleyen Bacot, Ekim 2017’de tutuklandı.

Bacot’un öyküsünü konu alan kitap geçen ay piyasaya sürüldü. Onun yaşadıkları Fransa’yı ayağa kaldırdı; davaya giden süreç Fransız basınında geniş yer buldu. Binlerce kişi ceza almaması için destek verdi.

Mahkeme sonrası gazetecilere konuşan Bacot, ‘mücadelesinin daha bitmediğini’ söyledi.

“Rahatlamadım… Fiziksel ve zihinsel olarak tamamen yıkıldım” diyen kadın dört çocuğuna geri dönmek istediğini de sözlerine ekledi.

Mağdur avukatı Nathalie Tomasin, ise “Bu kadının bu gece çocuklarına geri dönmesi benim için büyük bir zafer ve çok duygulandım” dedi.