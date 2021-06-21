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Yaramazlara biraz batar!

Kendisine yıllarca tecavüz eden üvey baba ve kocasını öldüren kadın hakim karşısında: Fransa onu konuşuyor

Fransa’da, önce üvey babası sonra da kocasıyken kendisine yıllarca tecavüz eden kişiyi öldüren Valerie Bacot (40) hakim karşısına çıktı. 600 bini aşkın kişi tahliye edilmesi için imza topladı.

Fotoğraf: change.org

Daniel Polette, Bacot 12 yaşındayken kendisine tecavüz etmeye başladı, 1990’larda 2,5 yıl hapis yattıktan sonra ‘eve döndü’ tecavüz ve istismara devam etti ve sonunda da onu kendisiyle evlenmeye zorladı.


Bu evlilik sonucunda dört çocuğu dünyaya gelen Bacot, Mart 2016’da, onu fahişelik yapmaya zorladığında Polette’i vurarak öldürdüğünü ve iki çocuğunun yardımıyla cesedini sakladığını itiraf etti. Polette’in, evlilik öncesinde 17 yaşındayken onu hamile bıraktığını söyleyen Bacot, Ekim 2017’de tutuklandı.

Bacot’un öyküsünü konu alan kitap geçen ay piyasaya sürüldü. Onun yaşadıkları Fransa’yı ayağa kaldırdı; davaya giden süreç Fransız basınında geniş yer buldu. Binlerce kişi ceza almaması için destek verdi.

Bir hafta sürmesi beklenen, Chalon-sur-Saône’da görülen davada savcı, cinayetin önceden planlandığını söyleyecek. Bacot’un avukatları ise 23 yıl süren cinsel istismar ve kızının bir sonraki kurban olmasından korkması nedeniyle kendisi ve çocuklarını korumak amacıyla Polette’i öldürmek zorunda kaldığını savunacak.

Avukatı Janine Bonaggiunta, “Bu kadınlar mağdur ve hiçbir korumaları yok. Yargı süreci çok ağır ilerliyor ve yeterli tepkiyi veremiyor. Bu nedenle şiddetin her türünü görmeye devam ediyorlar” ifadelerini kullandı.

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