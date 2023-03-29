Fransa’da emeklilik yasası protestoları: 201 kişi gözaltında

Fransa’da hükümetin tartışmalı emeklilik reformuna karşı düzenlenen gösterilerde 201 kişi gözaltına alındı.
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, emeklilik reformuna karşı ülke genelinde düzenlenen 10’uncu kitlesel gösteriye ilişkin açıklama yaptı. Fransız Bakan, gösterilerde 175 polisin yaralandığını söyledi.
Darmanin, ülke genelindeki gösterilerde 201 kişinin gözaltına alındığını belirtti.
Emeklilik reformu krizi
Fransa’da hükümetin emeklilik yaşını iki yıl yükselterek 62’den 64’e çıkarmayı içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart’ta başlayan gösteriler devam ediyor.
Gösterilere sert müdahale eden polis ile protestocular arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.
Ülke genelinde 16 Mart’tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000’den fazla kişi gözaltına alındı.
Daha önceki dokuz kitlesel gösteride milyonlarca kişi sokaklara indi.