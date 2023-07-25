Fransa’da doğan ilk panda ‘Yuan Meng’ ata toprağına dönüyor

Fransa’da doğan ilk panda ünvanına sahip altı yaşındaki Yuan Meng, neslinin devamı için atalarının toprağı Çin’e yollandı.

Le Monde‘un haberine göre 2012’de Çinli yetkililerce Fransa’ya ödünç verilen ilk pandalar Yuan Zi ve Huan Huan’ın erkek yavrusu Yuan Meng, Loir-et-Cher bölgesindeki Beauval Hayvanat Bahçesi’nden alkışlarla uğurlandı.

Covid-19 salgını nedeniyle Çin’e gidişi ertelenen Yuan Meng’i uğurlamaya yüzlerce kişi geldi.

🐼 🇫🇷 Bon voyage #YuanMeng 🚛

Le premier #panda né sur le sol français vient de partir du @zoobeauval direction l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle d’où il s’envolera aux alentours de 17h pour #Chengdu. https://t.co/QYVgSCHpvu pic.twitter.com/CxZOuZFXDM — www.panda.fr (@pandas_fr) July 25, 2023

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron da Yuan Meng’ı görmek için gelenler arasındaydı.

90 kiloluk bambu ağacıyla beslenecek

12 saat sürmesi planan yolculuk boyunca Yuan Meng’e bir veteriner eşlik edecek. Ayrıca yanına karnını doyurması için 90 kilogram bambu ağacı bitkisi konuldu.