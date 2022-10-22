Fransa’da cesedi bavulda bulunan kızın ebeveynleri: Ölümü politikaya alet etmeyin

Ailesi, geçtiğimiz hafta Paris’te yaşadığı binanın önünde bir bavulun içinde cesedi bulunan Lola isimli 12 yaşındaki kızın fotoğrafının aşırı sağ mitinglerde gösterilmesinden sonra politikacılara ‘kızlarının ölümünü istismar etmeyi bırakma‘ çağrısında bulundu.

Fotoğraf: Gonzalo Fuentes (Reuters)

Ölümü ülkeyi şaşkına çeviren kız öğrencinin ebeveynleri, sağcı politikacıları ‘Lola’nın fotoğrafını siyasi amaçlar için kullanmayı bırakmaya’ çağırdı.

Psikiyatrik bozukluk tanısı olan 24 yaşındaki Cezayirli bir kadın, geçen hafta söz konusu olayda tecavüz ve cinayetle suçlandı. Müfettişler, kadının öğrenci vizesini aştığını ve Ağustos ayında 30 gün içinde Fransa’yı terk etmesi için tebligat aldığını öğrendi.

Aşırı sağ göçmenlik yasalarını eleştirdi

Muhafazakar ve aşırı sağ partiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un hükümetini, sınır dışı etme kararları katı bir şekilde uygulansaydı çocuğun ölümünü engelleyebileceğini söyleyerek göçmenlik yasalarını uygulamamakla suçladı.

Ancak bu hafta Macron ile tanışan Lola’nın ebeveynleri, kızlarının fotoğrafının Perşembe günü Paris’te aşırı sağcı bir gösteride gösterilmesinin ardından politikacılara ‘kızlarının ölümünü istismar etmeyi’ bırakmaları için çağrıda bulundu.

The Guardian’ın haberine göre, ailenin avukatları, ‘çocuğunun adının ve imajının siyasi amaçlarla kullanılmasının derhal durdurulmasını ve internetten ve protestolarda kaldırılmasını’ istediklerini söyledi. Talep, ‘çocuklarının anısını barış, saygı ve haysiyet içinde onurlandırabilmeleri’ için yapıldı.

Cuma günkü Brüksel zirvesinin oturum aralarında konuşan Macron, ailenin ‘ulusun saygı ve sevgisine’ ihtiyacı olduğunu söyledi.

12 yaşındaki Lola, Pazartesi günü kuzey Fransa’nın Lillers kasabasında toprağa verilecek.