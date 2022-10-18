Fransa, cesedi bavulda bulunan 12 yaşındaki Lola’yı konuşuyor

Fransa, Cuma günü cesedi Paris’te yaşadığı apartmanın avlusunda bir bavulda bulunan 12 yaşındaki Lola’nın gizemli ölümünü konuşuyor. Akli dengesi yerinde olmadığı söylenen Cezayirli bir kadın tutuklandı.

Lola (solda), Dahbia B. (sağda)

Günü normal bir şekilde okulda geçiren Lola, öğleden sonra eve dönemeyince babası telaşlandı. Binada kapıcı olarak çalışan Lola’nın babası cesedi, plastik kaplamayla gizlenmiş bir bavulun içinde ezilmiş halde buldu.

Cesedin ayaklarından ‘0’ ve ‘1’ yazan post-it’ler çıktı

Elleri ve ayakları bağlı halde bulunan kızın otopsisinde boğularak öldüğü tespit edilmesine rağmen, boynunda bir kesik olduğu bildirildi. Lola’nın ayaklarından birinde ‘0’ diğerinde ‘1’ yazan iki post-it bulundu.

Polis, Cumartesi günü erken saatlerde, cinayetin baş şüphelisi Dahbia B. olarak adlandırılan 24 yaşındaki Cezayir doğumlu bir kadını tutukladı. Soruşturma devam ediyor.

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Le corps d'une adolescente née en 2010 a été découvert cette nuit dans le 19e arrondissement de Paris.



Il était dans une valise.



Elle avait disparu hier après midi alors qu'elle rentrait du collège.



La brigade criminelle est saisie de l'affaire. pic.twitter.com/gbULYp3jtT — Clément Lanot (@ClementLanot) October 15, 2022

Kadının kimliği, Cuma öğleden sonra Lola’nın yanında ana kapıdan girerken görüldüğü apartmanda çekilen bir güvenlik videosundan tespit edildi. Daha sonra binadan bir bavulu çekerek çıktığı ve sonra sokakta tuhaf davranışlar sergilediği görüldü.

Polisin en makul teorisi, sabit bir ikametgahı olmayan Dahbia B.’nin psikolojik olarak dengesiz olduğu.

Ayrıca, Dahbia B’yi ve bavulu arabasında taşıdığına inanılan 43 yaşındaki bir adam da gözaltında. Dahbia B’nin Paris banliyölerinde dolaştıktan sonra, kız kardeşinin de ikamet ettiği apartman binasına geri döndüğü düşünülüyor.

Öğrenciler ve aileler endişeli

Pazartesi sabahı Lola’nın okulundaki çocuklar ve ebeveynler, Eğitim Bakanı Pap Ndiaye ve Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo tarafından ziyaret edildi ve öğrencileri rahatlatmak için psikolojik destek ekipleri gönderildi.

İki çocuk babası Gasmi, Le Parisien gazetesine verdiği demeçte, “Kızım bütün hafta sonu ağladı, gözünü bile kırpmadı. Artık mahallemizde kimseye güvenemiyoruz. Çocuklarım için çok korkuyorum” dedi.

Yerel bir kadın gazeteye “Bu beni altüst etti. Bu sabah oğlumu okula giderken takip ettim, sadece birkaç metre arkasında. Sadece güvende olmak için” dedi.

Cumhurbaşkanının eşi Brigitte Macron, bunun ‘kesinlikle korkunç ve tahammül edilemez bir trajedi’ olduğunu söyledi.