Fransa’da aşısız sağlık çalışanları görevden uzaklaştırıldı

Fransa’da Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşısı olmayan yaklaşık 3 bin sağlık görevlisini görevden uzaklaştırdı. Aşı olmak istemeyen çok sayıda sağlık çalışanı da istifa etti.

Financial Times’ın haberine göre, Sağlık Bakanı Oliver Veran, bakanlık bünyesinde 2,7 milyon kişinin çalıştığını belirterek, görevden uzaklaştırılanlar nedeniyle sağlık hizmetlerinde bir aksama olmayacağını söyledi.

Veran ayrıca işten uzaklaştırmaların geçici olduğunu söyledi.

Yüzde 89,3’ü en az bir doz aşı oldu

Fransa’da yeni geçen yasa kapsamında çarşamba gününden itibaren aşısını olmayan sağlık personelleri çalıştırılmıyor. Resmi verilere göre 12 Eylül’den itibaren sağlık çalışanlarının yüzde 89,3’ü en az bir doz aşısını oldu.

Yasada ayrıca itfaiye, ambulans görevlileri, huzur ve bakım evlerindeki görevlilerle, serbest çalışan sağlık görevlilerine de aşı zorunluğu getirilmişti.

Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020’den bu yana ilk doz Covid-19 aşısı yapılanların sayısı 49 milyon 849 bin 575’e ulaştı. İkinci doz aşı uygulanan sayıysa 47 milyon 104 bin 178. Ülke nüfusunun yüzde 69,9’u tam olarak aşılandı.

Ülkede son 24 saat içinde 9 bin 144 Covid-19 vakası kayda geçerken, 77 kişi Covid-19 kaynaklı olarak hayanı kaybetti.