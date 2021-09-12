Fransa’da aşı karşıtlarına saldırı

Fransa’da aşı karşıtları, ülkede zorunlu hale getirilen sağlık kartı kullanımı ve sağlık çalışanlarının aşılanmasını protesto etmek için bir kez daha sokaklara çıktı.

Ancak bu protestolarda Paris, alışagelmişin dışında görüntülere sahne oldu. Yürüyüş sırasında bir grup, aşı karşıtlarına sopalarla saldırdı.

🚨🇫🇷 | NEW: The French are rioting



pic.twitter.com/gNEKiAjfKl — Politics For All (@PoliticsForAlI) September 11, 2021

Sağlık kartı nedir?

Fransa’da Covid-19 sağlık kartı yasası 9 Ağustos’ta yürürlüğe girmişti. Bu uygulama 18 yaşından büyük herkes için zorunlu.

Sağlık kartında kişinin negatif PCR test sonucu ve aşı sertifkası bilgileri yer alıyor.

12-17 yaş aralığı içinse 30 Eylül’den itibaren sağlık kartı zorunlu olacak.

Fransızlar yeni yasayla birlikte kafe, restoran, hastane, huzurevine girebilmek ve uçak, tren ve otobüslere binebilmek için ya negatif PCR test sonucunu ya da aşı vurulduğuna dair aşı kartını göstermek zorunda.

Aşı karşıtları, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bu uygulamayı gündeme getirmesiyle beraber dokuz haftadır sokaklara çıkıyor.