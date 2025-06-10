Fransa'da 200 imamı öldürmeyi planlayan 16 kişinin davası başladı

Fransa’da 200 imamı öldürmeyi ve ‘helal gıda’ ürünlerini zehirlemeyi planlayan aşırı sağcı 16 sanık Paris Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaya başladı. Dava 4 Temmuz’da sona erecek.

Fotoğraf: Wikimedia Commons

Fransız avukat Rafik Chekkat, X’ten 16 kişinin yargılandığı davanın başladığını duyurdu.

Ulusal basındaki haberlere göre sanıklar ‘Müslüman toplumu üyelerine yönelik ayrım gözetmeksizin saldırılar düzenlemek amacıyla terör eylemleri hazırlamak üzere örgüt oluşturmak veya anlaşmak’ suçlamasıyla yargılanıyor.

Le Monde gazetesi davanın, bu tür terör tehdidiyle ilgili yargılanan sanık sayısı açısından şimdiye kadar görülmüş en büyük dosya olduğunu yazmıştı.

Fransa basınındaki Haziran 2021’deki haberlere göre Müslüman karşıtı (İslamofobik) saldırı hazırlığı, Fransa İç İstihbarat Birimi’nin (DGSI) aşırı sağcı gruba sızdırdığı ajan sayesinde öğrenilmişti.

Halkı ‘Müslümanlara karşı savaşmaya ve şiddet eylemleri gerçekleştirmeye’ kışkırtan ‘Operasyonel Güçler Eylemi (AFO)’ adlı aşırı sağcı grup tarafından 2018’de yapılmış ve 10’dan fazla kişi yakalanmıştı.

AFO üyeleri ‘helal operasyonu’ olarak adlandırdıkları eylemle helal gıda ürünlerini zehirlemeyi hedeflerken grubun iki üyesi, çocuk ve yaşlıları öldürme riskini almamak için eyleme karşı çıkmıştı.

DGSI, ayrıca aşırı sağcı grubun ‘200 imama saldırı’ hazırlığı içinde olduğu bilgisine ulaşmıştı.

Kamu görevlisi, emekli polis ve eski askerlerin bulunduğu zanlıların evlerindeki aramalarda patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme ve çok sayıda silaha el konulmuştu.