Fransa'da formalarındaki LGBT bayrağını kapatan futbolculara ceza

Fransa’da Olimpik Lyon forması giyen Sırp futbolcu Nemanja Matic ve Le Havre’da görev yapan Mısırlı oyuncu Ahmed Hassan, formalarındaki LGBT sembolü olan bayrağı bantla kapattı. Sporculara dörder maç ceza verildi.

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Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) Disiplin Kurulundan yapılan açıklamaya göre Nemanja Matic ve Ahmed Hassan, 17 Mayıs’taki sezonun son haftasında oynanan karşılaşmalarda formalarının kol kısmındaki sembolü gizledikleri gerekçesiyle ikisi ertelemeli dört maç men cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl Monaco’da forma giyen Malili Muhammed Camara’ya da aynı gerekçeyle 4dört maç men cezası verilmişti.

Nantes’ta görev yapan Mısırlı forvet Mustafa Muhammed’se geçmiş yıllarda LGBT sembolü olan formayı giymeyi reddetmesi nedeniyle kadro dışı kalmış ve para cezası almıştı.