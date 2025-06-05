Fransa'da camide Kuran yakan kişi 30 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak

Fransa’da camiye girerek Kur’an-ı Kerim yakan kişi, 30 Temmuz’da hakim karşısına çıkacak.

Errahma Cami. Fotoğraf: Le Progres

Villeurbanne kentindeki Errahma Camisi’nde 2 Haziran’da bir kişi sabah namazından önce camiye girip Kur’an-ı Kerim yakmıştı.

AA’nın aktardığına göre 27 yaşındaki kişi, Kur’an-ı Kerim’i yaktığını kabul etti.

Söz konusu şahıs, ırk, etnik köken, milliyet veya dini saikle mala zarar verdiği ve hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yargılanacak.

Lyon Savcısı Thierry Dran, 30 Temmuz’da hakim karşısına çıkacak şahsın, bu tarihe kadar tutuklanmasını talep etti.

Ruhsal rahatsızlıkları nedeniyle yıllardır tedavi gören şüphelinin dava öncesinde psikiyatrik muayeneden geçeceği belirtildi.