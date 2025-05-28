'Kuran sayfaları tost kağıdı olarak kullanıldı' iddiası: Soruşturma başlatıldı

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesindeki Edebali İlkokulu’nda sosyal medyadaki iddiaya göre ‘Kuran sayfaları tost kağıdı olarak kullanıldı.’ Valilik soruşturma açıldığını duyurdu.

Fotoğraflar: Sosyal medya

Sosyal medyada pek çok kullanıcı bir kantincinin ‘Kuran sayfalarının tost kağıdı olarak kullanıldığına’ dair pek çok paylaşım yaptı.

Velilerin de şikayetçi olduğu olayla ilgili Gaziantep Valiliği X’ten soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Valiliğin açıklaması şöyle:

* Bazı sosyal medya hesaplarından yapılan ‘bir okulda manevi değerleri zedeleyerek satış yapıldığına’ ilişkin paylaşımlar hakkında açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur.

* Şehitkâmil ilçemizde bir ilkokulda vuku bulan olayla ilgili ivedilikle İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından müfettiş görevlendirilmiş, kantin işletmesinin ticari faaliyetleri durdurulmuştur.

* Olayla ilgili idari soruşturma devam etmektedir.