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Yaramazlara biraz batar!

Fransa'da camide Kuran yakan kişi gözaltına alındı

Fransa’da Villeurbanne kentinde camiye girerek Kur’an-ı Kerim yakan kişi gözaltına alındı.

Errahma Cami. Fotoğraf: Le Progres

Ulusal basında yer alan haberlere göre Rhone eyaletindeki Villeurbanne kenti Errahma Cami’nde 2 Haziran’daki Müslüman karşıtı eylemde bulunan zanlı, Lyon şehri yakınlarında gözaltına alındı.


Lyon Savcılığı, zanlının ‘psikolojik olarak kırılgan’ bir durumda olduğunu belirtti.

Ne olmuştu?

Rhone Camileri Konseyi (CMR) Villeurbanne’daki Errahma Camisi’nin 2 Haziran’da Müslüman karşıtı (İslamofobik) eylemin hedefi olduğunu duyurmuştu.

Sabah namazından 20 dakika önce yerel saatle 03.45 sularında bir kişi camiye girerek Kuran yaktı. Söz konusu kişinin yaktığı Kuran’ı caminin önüne bırakarak kaçtığı belirtilen açıklama şöyle:

“Bu alçak eylem, nefrete dayalı saldırı serisinin bir parçası. Bu eylem, Fransa’da Müslüman vatandaşlara yönelik endişe verici ve giderek düşmanlaşan ortamı açıkça gösteriyor.”

Konsey konuya ilişkin adli işlemlerin başlatılmasını istemişti.

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