Fransa'da bir kişi camide Kuran yaktıktan sonra kaçtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmaların beşinci dalgasında gözaltına alınan eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu emniyetteki ifadesinde şöyle dedi:

“Ertan Yıldız’ın yanında Fatih Keleş’e para teslim ettiğim iddiaları yalandır. Kişisel bir husumet veya Yıldız’ın kendini kurtarmak için attığı bir iftiradır.”