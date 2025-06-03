Fransa'da bir kişi camide Kuran yaktıktan sonra kaçtı

Fransa’da Villeurbanne kentindeki camiye giren bir kişi Kuran yaktıktan sonra kaçtı.
Rhone Camileri Konseyi (CMR) Villeurbanne’daki Errahma Camisi’nin 2 Haziran’da Müslüman karşıtı (İslamofobik) eylemin hedefi olduğunu duyurdu.
Sabah namazından 20 dakika önce yerel saatle 03.45 sularında bir kişinin camiye girerek Kuran yaktı.
Söz konusu kişinin yaktığı Kuran’ı caminin önüne bırakarak kaçtığı belirtilen açıklama şöyle:
“Bu alçak eylem, nefrete dayalı saldırı serisinin bir parçası. Bu eylem, Fransa’da Müslüman vatandaşlara yönelik endişe verici ve giderek düşmanlaşan ortamı açıkça gösteriyor.”
Konsey konuya ilişkin adli işlemlerin başlatılmasını istedi.