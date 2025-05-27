Fransa'da 15 yaş altına başörtüsü yasağı tartışması: 'Polis sokakta yaş mı soracak?'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un partisi Rönesans’ın genel sekreteri Gabriel Attal’ın 15 yaşından küçüklere başörtüsü yasağı getirme isteği iktidar kanadını ikiye böldü.

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Fransız istihbaratının geçen hafta yayınladığı ‘Müslüman Kardeşler ve Fransa’da Siyasal İslam’ raporunun ardından ülkede başörtüsü yasağı yeniden gündemde.

Le Parisien gazetesi Attal’ın ‘siyasal İslam’la mücadele’ kapsamında 15 yaşından küçüklerin kamusal alanda başörtüsü takmasını yasaklayan teklifi getireceğini duyurmuştu.

Eğitim Bakanı Elisabeth Borne’sa 25 Mayıs’ta BFMTV kanalına bu teklifin anayasa uygunluğu konusunda ciddi tereddütleri olduğunu belirtti.

Attal, dün başkent Paris’te reşit olmayanları başörtüsünü takmaya zorlayanlara yeni bir suç tanımı oluşturulmasını teklif ederek bu ‘dini simge’yi çocuklara zorla taktıran ebeveynleri veya aile çevresindeki kişilere cezai işlem uygulanmasını istedi.

Gabriel Attal. Fotoğraf: Arşiv

Bugün BFMTV’ye konuk olan Fransa Başbakanı François Bayrou’ya Attal’ın başörtüsü yasağı teklifi soruldu.

Bayrou, selefi Attal’ın teklifle neyi kastettiğini anlamadığını belirtip “Nasıl yapacaksınız? Polisler sokakta bir kıza ‘Yaşınız tutuyor mu’ diye ‘Kimliğinizi gösterin mi’ diyecek?” dedi.

Fransız başbakan ülkede farklı toplulukların bir arada yaşamasının ve dini konuları ele almanın böyle olmaması gerektiğini belirtti.

Fotoğraf: Liberation

İçişleri bakanının ‘İslamcılıkla mücadelesi’

İçişleri Bakanı Bruno Retailleau dün, Müslüman Kardeşlerle ilgili mücadele kapsamında atılacak adımları duyurmuştu.

Buna göre Ulusal İstihbarat Müdürlüğü Başkanı Bertrand Chamoulaud, ‘İslamcılıkla mücadele’yi koordine etmek üzere istihbarat alanında baş sorumlu olarak görevlendirildi.

Bruno Retailleau. Fotoğraf: Liberation

Fransa’ya aykırı yabancı paylaşımların daha fazla kontrol edilmesi gerektiğini söyleyen Retailleau, 2026 belediye seçimlerinin aday listeleri konusunda daha ihtiyatlı olunması beklentisini de belirtti.

Retailleau geçtiğimiz günlerde de üniversitelerde başörtüsü yasağı isteğiyle ilgili şöyle konuşmuştu:

“Evet, bunu istiyorum çünkü klasik Müslüman inancına uymayan bir İslamcılığın olduğunu çok iyi görüyorum. Kendi bayrağını, kendisine has değerleri dayatmaya çalışan bir İslamcılık var.”