Kırgızistan'da kamusal alanda yüzü kapatan tüm giysiler yasaklandı

Kırgızistan’da kamusal ve topluma açık alanlarda yüzü kapatan tüm giysiler yasaklandı.

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Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nin açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 26 Aralık 2024 tarihinde Meclis’te kabul edilen ‘Din özgürlüğü ve dini dernekler hakkında’ düzenlemeleri içeren kanunu onayladı.

Kanuna göre iş ve resmi faaliyetlerle ilgili giysiler veya tıbbi nedenlerle yüzü örtenler hariç, yüzün görünmesini engelleyen tüm kıyafetlerin kamuya açık alanlarda giyilmesi yasaklandı.

Yasada özel olarak peçe ya da burka ifadelerine yer verilmezken, yasaya uymayanlara ceza kesilecek.

Yasayla din adamlarının huzurevleri, engelli yaşam evleri, hapishaneler, cezaevleri ve askeri birliklerde inanç dayatması ve dini tören yapması, dini esaslara dayalı siyasi parti kurması, dini içerikli basılı, sesli ve görüntülü materyallerin kamusal alanlarda, devlet ve yerel yönetimlerde, kreş ve okullarda dağıtımı ve dini tebliğ yasaklandı.

Caparov, “Kanunda tek bir tartışmalı nokta var. O da evden eve gezerek vaaz verme meselesi” dedi.

Ülkede dini cemaatlerin sayısında artışın kendilerini endişelendirdiğini vurgulayan Caparov, toplumda tepki çeken tebliğ konusunu henüz tam anlamıyla halledemediklerini söyledi.

Caparov, tebliğe karşı olmadıklarını ancak Kırgızistan Müftülüğü ve Ulema Meclisi tarafından ‘dine davet etmenin şartlarının’ belirlenmesi gerektiğini belirtti.

Caparov, ülkede 33 dini hareket bulunduğunu, bunlardan bir kısmının yargı kararıyla yasaklı olduğunu anımsatarak şöyle konuştu:

“Sorun şu ki, bazı vicdansız örgütler, dini hareketlerini, vatandaşlarımızı gizlice yanlış akımlara çekmek için bir kılıf olarak kullanıyorlar. Bu, geleceğimizi tehdit eden son derece tehlikeli bir gidişattır.”